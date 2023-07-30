Россия возглавляет список поставщиков нефти и нефтепродуктов в Турцию

БАКУ /Trend/ - В мае 2023 года общий объем импорта нефти и нефтепродуктов в Турцию увеличился на 11,12 процента по сравнению с маем 2022 года и составил 4 миллиона 263 тысячи 624 тонны, согласно данным Управления по регулированию энергетического рынка Турции, передает Trend.

Основная часть импорта, которая приходится на сырую нефть, уменьшилась на 17,11 процента, достигнув отметки в 2 миллиона 462 тысячи 848 тонн. Однако закупки дизельного топлива выросли на 126,23 процента и достигли 1 миллиона 289 тысяч 84 тонны. Остальную часть импорта составили авиационное и судовое топливо, бензин, мазут и другие нефтепродукты.

Наибольшим поставщиком нефти и нефтепродуктов для Турции стала Россия, экспортировав 2 миллиона 301 тысячу 973 тонны. За ней следуют Ирак с 957 тысячами 989 тонн и Казахстан с 439 тысячами 31 тонн.