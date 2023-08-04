ВС Турции изъяли в Ираке большое количество оружия и боеприпасов, принадлежащих террористам

БАКУ /Trend/ - Турецкая армия изъяла большое количество оружия и боеприпасов, принадлежащих террористам РПК, на севере Ирака в рамках антитеррористической операции "Pençe-Kilit".

Как передает Trend, информацию об этом распространило в пятницу министерство национальной обороны Турции.

Согласно информации, было обнаружено и изъято принадлежащие террористам четыре автомата АК-47, 10,8 тыс. патронов АК-47, 720 патронов калибра 7,62 мм, 120 патронов к крупнокалиберному пулемету ДШК, 11 стволов ДШК, 8 ручных гранат и др.