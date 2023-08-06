Турция нарастила экспорт черешни

С начала текущего года экспорт черешни из Турции достиг отметки в 205 миллионов долларов. Учак подчеркнул, что Турция продолжает оставаться мировым лидером по производству черешни, сообщил главы Союза экспортеров свежих фруктов и овощей Эгейского региона Хайреттин Учак, передает Trend.

С начала года Турция отправила на экспорт 75 тысяч тонн черешни на общую сумму 205 миллионов долларов. По словам Учака, объем экспорта черешни в натуральном измерении в 2022 году составил 57 тысяч тонн, в то время как в текущем году к августу этот объем увеличился до 75 тысяч тонн. Таким образом, экспорт черешни в натуральном измерении в 2023 году вырос на 32 процента, а в денежном эквиваленте - на 54 процента.

Учак также отметил, что Германия продолжает оставаться лидером среди стран-импортеров турецкой черешни, с увеличением экспорта в эту страну на 91 процент до 92 миллионов долларов. Второе место в списке импортеров занимает Россия с объемом экспорта в размере 41 миллиона долларов. Экспорт черешни в Австрию значительно вырос на 686 процентов, достигнув 14 миллионов долларов. Италия и Норвегия занимают четвертое и пятое места соответственно, с объемами экспорта черешни в размере 7,7 и 7,1 миллионов долларов.