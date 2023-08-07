МИД Турции выразил соболезнования Пакистану

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Турции выразило соболезнования пакистанскому народу в связи с железнодорожной катастрофой в этой стране.

Как передает Trend, об этом говорится в воскресенье в заявлении МИД Турции.

"Выражаем наши искренние соболезнования близким и родным погибших в результате аварии поезда Карачи-Равальпинди. Желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в заявлении.

Отметим, что в результате схода поезда с рельсов на юго-востоке Пакистана погибли по меньшей мере 30 человек, еще 90 пострадали.