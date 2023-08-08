Турция продолжит антитеррористические операции - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция продолжит проводить антитеррористические операции, чтобы ускорить процесс добровольного возвращения беженцев в Сирию и Ирак. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре на ежегодной конференции турецких послов, передает Trend.

"Наши операции будут продолжаться до тех пор, пока не будет покончено с терроризмом, угрожающим территориальной целостности Турции. По мере стабилизации ситуации в Ираке и Сирии, произойдет добровольное, безопасное и достойное возвращение беженцев в эти страны. Турция в наши времена превратилась в страну, участие которой стало необходимостью во многих критических вопросах. Наша цель – путем диалога и дипломатии создать зону мира, стабильности и процветания вокруг нашей страны», - сказал президент.