Напряженность в Черном море не служит интересам региона и мира - СНБ

БАКУ /Trend/ - Война между Россией и Украиной и ее возможные последствия для региона на следующих этапах, а также эскалация напряженности в Черном море не служит интересам региона и мира

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении Совета национальной безопасности Турции, распространенном после заседания под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Совет национальной безопасности призывает стороны сесть за стол переговоров и немедленно прекратить войну.

"Возвращение к зерновому соглашению предотвратит возможный негатив в нуждающихся странах и будет способствовать продовольственной стабильности", - говорится в заявлении.