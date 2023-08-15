Экспорт лосося из Восточно-Черноморского региона Турции вырос на 97%

БАКУ /Trend/ - С января по июль текущего года объем экспорта лосося из Восточно-Черноморского региона Турции вырос на 97 процентов в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув суммы в 91 миллион 428 тысяч долларов, передает Trend.

За первые 7 месяцев этого года общий объем экспортированного лосося составил 14 107 тонн, что на 118 процентов больше, чем в предыдущем году.

В денежном выражении экспорт вырос на 97 процентов и достиг 91 миллион 428 тысяч 514 долларов.

Всего из Восточно-Черноморского региона Турции лосось был отправлен в 17 стран мира. Основными получателями стали Россия, Вьетнам и Беларусь.