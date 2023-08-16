Турецкие спецслужбы нейтрализовали особо опасного террориста на севере Ирака

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Турецкой национальной разведывательной организации (MIT) осуществили операцию по ликвидации члена террористической группировки РПК, Джелала Бирдала, в районе Гара на севере Ирака, передает Trend.

Согласно информации от источников в силовых структурах, данный террорист, известный также под кодовым именем "Сидар Серхат", присоединился к этой кровавой организации еще во время своего обучения на инженерном факультете университета.

Бирдал активно участвовал в многочисленных террористических актах, направленных против турецких сил безопасности в районах Зап и Хакурк, а также совершал теракты совместно с другими террористическими группировками. Он занимал ответственную позицию в "пресс-службе РПК" и вел террористическую деятельность в районе Гара на севере Ирака.

Сообщается, что Бирдал также планировал отправить нескольких членов террористической организации в Турцию. Однако он был обезврежен вместе с сопровождавшими его боевиками в ходе специальной операции турецких спецслужб в районе Гара на севере Ирака.