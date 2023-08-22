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Турция хочет, чтобы Ирак признал РПК террористической организацией - Хакан Фидан

Турция Материалы 22 августа 2023 23:37 (UTC +04:00)
Турция хочет, чтобы Ирак признал РПК террористической организацией - Хакан Фидан

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Турция хочет, чтобы Ирак официально признал РПК террористической организацией.

Как передает Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

"Защита территориальной целостности и политического единства Ирака является одним из наших приоритетов. Впредь мы будем тщательно придерживаться такого подхода. Мы рассматриваем Ирак как партнера, с которым мы можем вместе реализовать наши стратегические цели", - сказал министр.

Он отметил, что нельзя допускать того, чтобы террористическая организация РПК нанесла вред турецко-иракским отношениям.

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