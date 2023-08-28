Эрдоган совершит визит в Сочи

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит российский город Сочи в связи с зерновым кризисом.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик.

"Мы считаем, что после этого визита произойдут новые изменения и, возможно, будут предприняты новые шаги", - сказал он.

Напомним, что пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков сказал 17 июля, что Россия вышла из зерновой сделки.

Соглашение о "зерновом коридоре" было подписано между Турцией, Россией, Украиной и ООН в Анкаре в июле 2022 года.