Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

Главный советник президента Турции провел встречу с делегацией США

Турция Материалы 29 августа 2023 23:35 (UTC +04:00)
Главный советник президента Турции провел встречу с делегацией США

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Главный советник президента Турции, посол Акиф Чагатай Кылыч встретился со специальным координатором президента США по вопросам глобальной инфраструктуры и энергетической безопасности Амосом Дж. Хохштейном, послом США в Анкаре Джеффом Флейком и сопровождающей их делегацией, передает Trend.

Встреча с американской делегацией состоялась в президентском комплексе.

По словам Кылыча, они обсудили отношения между двумя странами, региональные проблемы, а также вопросы энергетики и инфраструктуры.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости