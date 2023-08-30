БАКУ /Trend/ - Турция намерена развивать всестороннее сотрудничество с Ираком во всех областях, в первую очередь в сфере торговли, инвестиций и ​​логистики. Об этом заявил министр торговли Турции Омер Болат по итогам переговоров с вице-премьером и министром планирования Ирака Мохаммадом Али Тамимом в Багдаде, передает Trend.

Стороны обсудили конкретные шаги по дальнейшему расширению взаимных инвестиций и объема двусторонней торговли.

Состоялся обмен мнениями о вкладе, который турецкие подрядчики могут внести в развитие новых городов и новых регионов, строительство которых планируется властями Ирака.