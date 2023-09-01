Турция и ОАЭ открывают новую страницу в экономических отношениях

БАКУ /Trend/ - Сегодня вступает в силу Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Турцией и ОАЭ, передает Trend.

Соглашение было подписано 3 марта в Абу-Даби. В церемонии в режиме видеоконференции приняли участие президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

Данный документ охватывает не только торговлю товарами, но и все дополнительные аспекты торгово-экономических отношений между двумя странами.

Планируется увеличить за 5 лет объем взаимного товарооборота с нынешних 5 млрд долларов до 10 млрд долларов.