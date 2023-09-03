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Иран и Турция планируют увеличить товарооборот между двумя странами более чем на $30 млрд

Турция Материалы 3 сентября 2023 23:15 (UTC +04:00)
Иран и Турция планируют увеличить товарооборот между двумя странами более чем на $30 млрд

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Иран и Турция планируют увеличить товарооборот между двумя странами до €30 млрд (около $32,4 млрд). Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян, передает Trend со ссылкой на TurkicWorld.

"Недавно заместитель главы МИД Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари посетил Турцию, в Анкаре были достигнуты хорошие договоренности по экономическим вопросам, на сегодняшней встрече с турецким коллегой Хакан Фиданом мы подчеркнули важность этих договоренностей", заявил Амир Абдоллахиян.

Отметим, что сегодня глава МИД Турции прибыл в Тегеран. Это его первая поездка в Иран после назначения на пост министра иностранных дел.

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