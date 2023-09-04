В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана

БАКУ/Trend/ - В Сочи начались переговоры Президента РФ Владимира Путина и Президент Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Путин на встрече с Эрдоганом выразил надежду, что в ближайшее время удастся завершить переговоры по созданию газового хаба, чтобы сделать ситуацию в энергетике более стабильной.

Он подчеркнул уверенное развитие отношений Москвы и Анкары в области энергетики.

"Мы в области энергетики двигаемся очень уверенно, достигнуты договоренности между основными поставщиками и потребителями с обеих сторон. Я надеюсь, что так оно и будет, в ближайшее время мы будем свидетелями этого", - сказал Президент РФ.

Он также отметил, что в области сельского хозяйства Москва и Анкара расширили возможности поставок турецких производителей на российский рынок.