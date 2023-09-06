Турция за сезон значительно экспортировала фундук

БАКУ /Trend/ - В сезоне 2022-2023 годов Турция экспортировала фундук на сумму 1 млрд. 795 млн. долларов, говорится в заявлении Ассоциации экспортеров черноморского фундука, передает Trend.

Сообщается, что сезон экспорта фундука, начавшийся 1 сентября 2022 года, завершился 31 августа 2023 года.

За указанный период за рубеж было отправлено 298 тыс. 557 тонн фундука на сумму 1 млрд. 795 млн. 189 тыс. 783 долл.

Показатель экспорта фундука в сезоне 2022-2023 гг. по сравнению с предыдущим сезоном сократился на 12% - на 41 тыс. 590 тонн в количественном выражении и на 9,6%, то есть на 190 млн. 854 тыс. 786 долларов в финансовом.

В заявлении отмечается, что объем экспорта в августе составил 90 млн. 327 тыс. 450 долларов за 15 тыс. 111 тонн фундука.

Экспортеры надеются, что новый сезон станет благоприятным для всех участников сектора и будут достигнуты более высокие показатели экспорта.