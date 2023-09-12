Отношения между Турцией и Казахстаном успешно развиваются - Фидан

БАКУ /Trend/ - Отношения между Турцией и Казахстаном успешно развиваются. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с казахстанским коллегой Муратом Муртлеу в Астане, передает Trend.

По его словам, отношения между двумя странами приобретают все более институционализированный и углубленный характер.

Министр отметил, что Турция является одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана с общим объемом инвестиций, превышающим 5 млрд долларов. Глава турецкой дипломатии добавил, что стороны работают над укреплением сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

Фидан отметил, что достижение поставленной президентами двух стран цели по доведению объема двустороннего товарооборота до 10 млрд долларов больше не является отдаленной целью.