Фидан обсудил с Блинкеном контртеррористические операции в Сирии и Ираке

БАКУ /Trend/ - 6 октября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как сообщает Trend со ссылкой на TurkicWorld, в ходе разговора министр Фидан довел до сведения своего американского коллеги, что США как союзник Турции должны прекратить сотрудничество с террористической организацией YPG на севере Сирии.

Фидан отметил, что контртеррористические операции Турции в Ираке и Сирии будут продолжены.

Министры в рамках проводимых Турцией операций в регионе обсудили механизм взаимодействия между Турцией и американскими войсками в Ираке и Сирии.