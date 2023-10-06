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Фидан обсудил с Блинкеном контртеррористические операции в Сирии и Ираке

Турция Материалы 6 октября 2023 22:42 (UTC +04:00)
Фидан обсудил с Блинкеном контртеррористические операции в Сирии и Ираке

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - 6 октября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как сообщает Trend со ссылкой на TurkicWorld, в ходе разговора министр Фидан довел до сведения своего американского коллеги, что США как союзник Турции должны прекратить сотрудничество с террористической организацией YPG на севере Сирии.

Фидан отметил, что контртеррористические операции Турции в Ираке и Сирии будут продолжены.

Министры в рамках проводимых Турцией операций в регионе обсудили механизм взаимодействия между Турцией и американскими войсками в Ираке и Сирии.

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