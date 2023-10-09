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Хакан Фидан обсудил с Блинкеном ситуацию в Израиле и Палестине

Турция Материалы 9 октября 2023 03:46 (UTC +04:00)
Хакан Фидан обсудил с Блинкеном ситуацию в Израиле и Палестине

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщили из дипломатических источников, передает Trend.

Сообщается, что стороны обсудили ситуацию в Израиле и Палестине.

Эта тема уже обсуждалась главами внешнеполитических ведомств Турции и США во время телефонного разговора в субботу, 7 октября.

Отметим, что вчера утром на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.

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