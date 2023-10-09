Хакан Фидан обсудил с Блинкеном ситуацию в Израиле и Палестине

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщили из дипломатических источников, передает Trend.

Сообщается, что стороны обсудили ситуацию в Израиле и Палестине.

Эта тема уже обсуждалась главами внешнеполитических ведомств Турции и США во время телефонного разговора в субботу, 7 октября.

Отметим, что вчера утром на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.