Прекращение доступа Палестине к воде, электричеству и продовольствию является преступлением против человечности - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Прекращение доступа Палестине к воде, электричеству и продовольствию является преступлением против человечности и требует международного вмешательства для предотвращения гуманитарной катастрофы.

Как сообщает Trend, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем обращении к народу после заседания Кабинета министров.

«Мы продолжаем наши интенсивные дипломатические контакты во имя израильско-палестинского мира. Турция готова к любому посредничеству, включая обмен пленными, если стороны этого захотят. Мы просим Израиль прекратить бомбардировки палестинских земель» - сказал Эрдоган.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.