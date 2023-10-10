Турция готовится принять ЕВРО-2032 вместе с Италией

БАКУ /Trend/ - Стремление Турции провести чемпионат Европы по футболу может стать реальностью, передает Trend.

УЕФА объявит свое решение официально на сегодняшнем заседании, которое пройдет в швейцарском Ньоне.

Ранее Турция уже семь раз подавала заявку на проведение чемпионата Европы, но не получала право стать хозяином этого важного футбольного события.

Итальянская федерация футбола (FIGC) и Турецкая федерация футбола (TFF) обратились к УЕФА с просьбой объединить свои заявки на проведение чемпионата Европы 2032 года в одну совместную. На данный момент только Италия и Турция подали заявку, и согласно Сервета Ярдымджы, члена исполкома УЕФА, срок подачи заявок истек в конце прошлого года, что означает, что других кандидатов на проведение Евро-2032, кроме совместной заявки Турции и Италии, не будет.

Следует отметить, что Турция ранее отозвала свою заявку на проведение чемпионата Европы 2028 года и решила объединиться с Италией для проведения Евро-2032, оставив без конкуренции тандем Великобритания-Ирландия на 2028 год.