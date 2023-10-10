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Состоялся телефонный разговор между президентами Турции и России

Турция Материалы 10 октября 2023 23:07 (UTC +04:00)
Состоялся телефонный разговор между президентами Турции и России

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор.

Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью администрации президента Турции, передает Trend.

Сообщается, что в ходе беседы главы государств обсудили ход конфликта между Израилем и Палестиной, шаги, которые можно предпринять для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности и удовлетворения гуманитарных потребностей в регионе.

Эрдоган заявил, что нападения на гражданские поселения являются поводом для беспокойства, и такие действия не приветствуются Турцией.

Президент Турции подчеркнул, что его страна постарается сделать все возможное для обеспечения мира в регионе.

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