Турция отправит гуманитарную помощь пострадавшим в палестино-израильском конфликте

БАКУ /Trend/ - Турция начала работу по организации доставки помощи пострадавшим мирным жителям в ходе палестино-израильского конфликта. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии, председателем совета министров королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, передает Trend.

"Турция начала работу по оказанию помощи невинным мирным жителям, пострадавшим от терактов. Бомбардировки гражданских поселений неприемлемы, поэтому для стран региона важно дать конструктивные сигналы для прекращения конфликта", - говорится в сообщении канцелярии президента.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.