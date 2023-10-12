Турция готова к посредничеству между Израилем и Палестиной - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность предпринять все возможные усилия, включая проведение посреднической миссии, для урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, передает Trend.

Президент подчеркнул, что в данной ситуации все страны мирового сообщества должны придерживаться принципа справедливого и гуманного баланса между сторонами конфликта.

Эрдоган выразил опасения относительно непропорциональных и необоснованных атак на сектор Газа и предупредил, что такие действия могут повредить репутации Израиля в мировом обществе. Он подчеркнул, что Израиль должен действовать как государство, а не как организация, и воздерживаться от атак на гражданских жителей и гуманитарные поставки.

Президент подчеркнул неприемлемость военных действий, направленных против гражданского населения, и отметил, что конфликт должен решаться в соответствии с моральными нормами даже в условиях войны.