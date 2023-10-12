Завершены испытания в рамках турецкого проекта GEMED

БАКУ /Trend/ – Успешно завершены приемочные испытания проекта «Модель оценки боя и эффективности корабля» (GEMED), разработанного компанией STM в рамках программы TÜBİTAK SAVTAG 1007.

Как передает в четверг Trend, об этом TurkicWorld сообщили турецкие военные источники.

«Разработанный на основе моделирования, GEMED сможет оценить эффективность боевых платформ ВМС Турции, а также обеспечить поддержку в тактических разработках, проектировании и принятии решений о закупках», - говорится в сообщении.

Отметим, что GEMED, разработанный инженерами STM, используется для оценки боевой эффективности, поддержки принятия решений для проектирования/модернизации/снабжения кораблей и тактических разработок.

В симуляционной среде реализовано более 40 приложений для морских, воздушных и подводных операций. В сценариях, созданных пользователем, можно выполнить несколько запусков экспериментального плана в различных условиях окружающей среды для разных конфигураций платформенной системы, механизмов принятия решений и поведения, а также проанализировать результаты моделирования с помощью различных методов принятия решений.