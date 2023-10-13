Турция направила гуманитарную помощь в Газу

БАКУ/Trend/ – По указанию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана из Турции в Газу была отправлена гуманитарная помощь.

Как сообщает в пятницу Trend, гуманитарная помощь будет доставлена ​​в Газу через Египет.

Напомним, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС носит кодовое называние "Железные мечи".