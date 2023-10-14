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Около 300 граждан Турции остаются в Газе - Хакан Фидан

Турция Материалы 14 октября 2023 19:44 (UTC +04:00)
Около 300 граждан Турции остаются в Газе - Хакан Фидан

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В секторе Газа находятся около 300 граждан Турции с двойным гражданством.

Как передает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе совместной пресс-конференции со своим египетским коллегой Семихом Шукри.

Хакан Фидан отметил, что Турция тесно сотрудничает с властями Египта и Израиля по вопросам эвакуации граждан своей страны. По его словам, 30 из них уже эвакуированы.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. В результате число погибших превысило 1 300 человек, 3 300 получили ранения.

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