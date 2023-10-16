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Эрдоган и премьер Греции обсудили израильско-палестинский конфликт

Турция Материалы 16 октября 2023 22:34 (UTC +04:00)
Эрдоган и премьер Греции обсудили израильско-палестинский конфликт

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - 16 октября состоялся телефонный разговор Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Как сообщает Trend со ссылкой на TurkicWorld, в ходе разговора состоялся обмен мнениями по поводу конфликта между Израилем и Палестиной и других региональных событий, особенно нарушений прав человека в регионе.

Президент Эрдоган отметил, что Турция прилагала и будет прилагать все усилия для прекращения конфликтного процесса, который может иметь крайне негативные региональные и глобальные последствия.

Эрдоган отметил, что было бы правильно как можно скорее предпринять шаги, направленные на снижение напряженности.

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