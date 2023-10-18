Сделано совместное заявление по поводу встречи делегаций Турции и Греции

БАКУ /Trend/ - Сделано совместное заявление официальных представителей Турции и Греции по поводу встреч, состоявшихся в Афинах 16 и 17 октября.

Как передает Trend, об этом сообщили в министерстве иностранных дел Турции.

В сообщении говорится, что пятая встреча между двумя странами по Совместному плану действий прошла успешно. Было отмечено, что обе стороны еще подтвердили совместные цели по достижению конкретных целей позитивной повестки пятого заседания Совета сотрудничества высокого уровня, которое пройдет 7 декабря в Салониках, в торгово-экономической сфере, сферах туризма, транспорта, энергетики, науки и технологий, сельского хозяйства, социального обеспечения и здоровья, молодежи, образования, спорта.

Заместители министров иностранных дел Турции и Греции Бурак Акчапа и Александра Пападопулос политические вопросы обсуждались.

В ходе встреч состоялся обмен мнениями по двусторонним отношениям, региональным и международным вопросам. Стороны договорились развивать существующую позитивную атмосферу в сферах согласия и сотрудничества как на двустороннем, так и на международном уровне.