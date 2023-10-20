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Глава МИД Турции примет участие в саммите по Газе в Каире

Турция Материалы 20 октября 2023 23:42 (UTC +04:00)
Глава МИД Турции примет участие в саммите по Газе в Каире

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие в саммите глав государств и правительств в Каире 21 октября, где будет обсуждаться израильско-палестинский мирный процесс. Об этом сообщил МИД Турции, передает Trend.

Ожидается, что в рамках визита Хакан Фида проведет двусторонние встречи.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.

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