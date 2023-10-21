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Эрдоган обсудил с главой ХАМАС ситуацию в Газе

Турция Материалы 21 октября 2023 21:35 (UTC +04:00)
Эрдоган обсудил с главой ХАМАС ситуацию в Газе

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Окончательное решение израильско-палестинского вопроса не может быть достигнуто без создания независимого палестинского государства на границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с председателем политбюро ХАМАС Исмаилом Хания, передает Trend.

Как сообщили в Администрации Президента Турции, в ходе беседы Эрдоган заявил, что Турция прилагает усилия для того, чтобы гуманитарная помощь была доставлена в сектор Газа. Эрдоган добавил, что Турция стремится обеспечить прекращение огня в регионе как можно скорее.

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