Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

Турецкий Красный полумесяц отправит топливо в сектор Газа

Турция Материалы 22 октября 2023 11:14 (UTC +04:00)
Турецкий Красный полумесяц отправит топливо в сектор Газа

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Турецкий Красный полумесяц предоставит Палестинскому Красному полумесяцу 400 000 литров топлива, которое покроет 30-дневные потребности всех больниц и машин скорой помощи в секторе Газа.

Как сообщает Trend со ссылкой на TurkicWorld, помимо топлива, Палестинский Красный полумесяц получит поддержку в размере 600 тысяч долларов.

Команда Турецкого Красного полумесяца в Египте продолжает работать с Египетским Красным полумесяцем над координацией гуманитарной помощи, доставляемой из Турции и отправляемой в сектор Газа.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости