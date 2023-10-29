Эрдоган поздравил сограждан по случаю Дня Республики

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил граждан страны по случаю 100-летней годовщины создания Турецкой Республики, передает Trend.

По случаю знаменательной даты глава государства опубликовал соответствующее обращение в соцсети Х.

«Приглашаю всех наших братьев и сестер в 81 провинции Турции, а также всех наших соотечественников, живущих за рубежом, отметить 100-летие нашей Республики и разделить этот день гордости, украсив дома, магазины и автомобили флагами Турции. Пусть небо и земля покроются нашими флагами», - говорится в публикации.