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Энтони Блинкен прибыл в Турцию

Турция Материалы 6 ноября 2023 02:17 (UTC +04:00)
Энтони Блинкен прибыл в Турцию

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Анкару для встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, передает Trend.

В аэропорту Эсенбога Блинкена встречали посол США в Анкаре Джеффри Флейк, генеральный директор по двусторонним политическим отношениям управления Северной и Южной Америки министерства иностранных дел посол Япрак Балкан, заместитель губернатора Анкары Намык Кемаль Назлы и многие другие официальные лица.

6 ноября в ходе переговоров между Хаканом Фиданом и Энтони Блинкеном будет обсуждаться ситуация в секторе Газа, региональные проблемы и двусторонние отношения.

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