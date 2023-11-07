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Турция продолжает усилия по разрешению израильско-палестинского конфликта

Турция Материалы 7 ноября 2023 00:23 (UTC +04:00)
Турция продолжает усилия по разрешению израильско-палестинского конфликта

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Турция продолжает усилия по разрешению израильско-палестинского конфликта дипломатическими средствами.

Как передает Trend, с этой целью 6 ноября министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонные разговоры с коллегами из Нидерландов и Чехии Ханке Брюинсом Слотом и Яном Липавски.

Дипломатические источники в МИД Турции сообщили, что в ходе переговоров турецкий министр подчеркнул важность объявления срочного прекращения огня на израильско-палестинском фронте и немедленной доставки гуманитарной помощи в регион. Министр заявил, что необходимы совместные действия для предотвращения негативных последствий этого конфликта для региона.

В ходе переговоров Хакан Фидан, который также коснулся ситуации в Украине, подчеркнул важность возобновления зернового коридора.

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