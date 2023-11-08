ВВС Турции провели операцию против террористов на севере Ирака

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции провели воздушную операцию против террористических организаций в районах Гара и Кандиль на севере Ирака.

Как сообщает Trend со ссылкой на TurkicWorld, целью операции является ликвидация центров террористических атак против турецкого народа и сил безопасности с севера Ирака путем нейтрализации террористических групп PПK и других террористических элементов.

В сообщении министерства национальной обороны отмечается, что всего уничтожено 12 целей, состоящих из пещер, убежищ, укрытий и складов, которые использовались террористической организацией.