Названа дата визита Эрдогана в Узбекистан

БАКУ /Trend/ - Президент Реджеп Тайип Эрдоган 8 ноября посетит Узбекистан для участия в работе 16-го саммита Организации экономического сотрудничества, который пройдет в Ташкенте, передает Trend.

Ожидается выступление президента Эрдогана на заседании саммита в четверг 9 ноября и проведение двусторонних встреч с лидерами стран-участниц.

В рамках саммита планируется обмен мнениями по таким вопросам, как повышение эффективности деятельности Организации экономического сотрудничества, одним из основателей которой является Турция, и улучшение торговли, транспортных сетей и связей между странами-участницами.