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В Анкаре состоится 4-й тур переговоров по укреплению доверия между Турцией и Грецией

Турция Материалы 9 ноября 2023 21:29 (UTC +04:00)
В Анкаре состоится 4-й тур переговоров по укреплению доверия между Турцией и Грецией

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В понедельник, 13 ноября, в Анкаре состоится четвертый тур переговоров по укреплению взаимного доверия между Турцией и Грецией, передает Trend.

Первая встреча между военными делегациями Турции и Греции прошла в Греции в 2010 году, а вторая - в Турции. Третий тур переговоров прошел в Афинах в феврале 2020 года, где было достигнуто соглашение о Плане реализации мер доверия.

Из-за пандемии коронавируса в 2021 году проведение встречи в Анкаре было отложено, и вместо этого состоялась видеоконференция. После этой встречи Министерство национальной обороны Турции выразило готовность продолжить обсуждение мер доверия, с планами провести следующую встречу в Анкаре.

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