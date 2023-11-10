Обсуждения на саммите в Узбекистане поспособствуют укреплению связей Турции с другими странами ОЭС - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Мой визит в Узбекистан укрепит наши связи с другими странами-членами Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"В рамках саммита мы обсудили многие вопросы, такие как улучшение внутрирегиональной торговли, устранение проблем, влияющих на цепочку поставок, эффективное использование энергоресурсов региона, усиление транспортных связей между нашими странами. Мы также провели консультации касательно текущего состояния реализуемых проектов. Я подчеркнул, что мы должны немедленно запустить торговое соглашение Организации экономического сотрудничества. Мы отметили необходимость расширения институциональных и финансовых возможностей Экобанка, штаб-квартира которого находится в Стамбуле. Укрепление сотрудничества в сфере туризма в рамках организации также было одним из обсуждаемых вопросов нашей повестки дня", - сказал Эрдоган.

Президент Турции отметил, что в ходе саммита было уделено внимание и увеличению взаимных инвестиций.

"Я отметил важность поддержки многосторонних транспортных коридоров с точки зрения развития торговли, коснувшись в связи с этим значения коридора Восток-Запад, а также его развития Мой визит укрепит наши связи и братство со странами-членами Организации экономического сотрудничества, и я надеюсь, что принятые нами решения будут полезны", - подчеркнул глава турецкого государства.

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