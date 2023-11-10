БАКУ /Trend/ - Турция, Египет и Израиль создали координационную группу по выводу раненых из сектора Газа.

Об этом говорится в публикации министра здравоохранения Турции Фахреддина Коджа в социальной сети "X", сообщает в пятницу Trend.

По словам министра, он провел переговоры по этому вопросу с коллегами из Египта.

"Достигнута договоренность о перевозке онкологических больных, в первую очередь детей, из больницы в Газе в больницы Египта. Турецкий медицинский персонал будет лечить пациентов из Газы вместе с египетскими коллегами. На втором этапе планируется отправить в Турцию на самолете пациентов, состояние которых позволяет это", - говорится в публикации.

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