Названо число туристов, посетивших Турцию за девять месяцев

БАКУ /Trend/ - С января по сентябрь этого года Турцию посетили 45,2 миллиона туристов.

Как передает Trend, об этом сказал министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

Министр сообщил, что к 10 ноября текущего года в общей сложности 7805 объектов размещения в Турции получили сертификат "устойчивого туризма", и к новому летнему сезону планируется выдать этот документ всем туристическим объектам.

Министр напомнил, что Турцию, которая является одной из ведущих стран мира по уровню устойчивого туризма, в 2022 году посетили 51,4 миллиона человек, что на 71 процент больше, чем в предыдущем году. По его словам, в этот период ежедневный доход с каждого туриста составит 89 долларов США, а в 2023 году составит 100 долларов.

Министр сообщил, что за девять месяцев этого года Турция получила от туристического сектора 42 миллиарда долларов.