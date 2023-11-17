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От сектора Газа ничего не осталось, все разрушено - Эрдоган

Турция Материалы 17 ноября 2023 22:57 (UTC +04:00)
От сектора Газа ничего не осталось, все разрушено - Эрдоган

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Погибло уже 13 тысяч палестинских детей, женщин и стариков. От сектора Газа ничего не осталось, все разрушено.

Как передает Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

По его словам, если Германия и Турция вместе смогут добиться гуманитарного прекращения огня, появится возможность спасти регион.

Президент Турции сказал, что произошедшее еще раз продемонстрировало неизбежность решения вопроса в соответствии с принципом создания двух государств на основе границ 1967 года.

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