От сектора Газа ничего не осталось, все разрушено - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Погибло уже 13 тысяч палестинских детей, женщин и стариков. От сектора Газа ничего не осталось, все разрушено.

Как передает Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

По его словам, если Германия и Турция вместе смогут добиться гуманитарного прекращения огня, появится возможность спасти регион.

Президент Турции сказал, что произошедшее еще раз продемонстрировало неизбежность решения вопроса в соответствии с принципом создания двух государств на основе границ 1967 года.