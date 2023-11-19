Эрдоган выразил надежду на улучшение отношений между Турцией и Грецией

БАКУ /Trend/ - Между Анкарой и Афинами нет проблем, которые невозможно решить. Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Trend.

"Надеюсь, что наши отношения с Грецией станут лучше, мы начнем новый процесс. Мы хотим уменьшить число недругов и увеличить число друзей, надеюсь, мы сделаем шаг в этом направлении. Совершенно естественно, чтобы интересы двух важных стран региона и соседей были направлены в одном направлении. Несмотря на имеющиеся разногласия по некоторым вопросам, мы можем находить решения, отдавая приоритет диалогу", - сказал Эрдоган.