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В Черном море пропала связь с турецким сухогрузом

Турция Материалы 20 ноября 2023 04:00 (UTC +04:00)
В Черном море пропала связь с турецким сухогрузом

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - При подходе к порту Эрегли провинции Зонгулдак в Черном море пропала связь с плавающим под флагом Турции сухогрузом Kafkametler, который следовал из порта Темрюк в Краснодарском крае в турецкий порт Алиага, передает Trend.

На борту сухогруза находятся 12 моряков.

По данным департамента по морским вопросам Минтранса Турции, при подходе к порту капитан подал сигнал, что судно сносит к военному волнорезу. Связь с ним, в том числе визуальную, пока установить не удалось, проведение поисково-спасательных операций из-за плохих погодных условий в настоящее время не представляется возможным.

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