Назван объем ожидаемого товарооборота Турции и России по итогам 2023 года

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Россией и Турцией по итогам 2023 года может составить около $56 млрд. Об этом сообщил турецкий министр торговли Омер Болат, передает Trend.

"В прошлом году товарооборот между Россией и Турцией достиг рекордных $68 млрд, в этом году в денежном выражении может составить $11 млрд экспорт из Турции и $46 млрд экспорт из России, всего около $56 млрд", - сказал Болат.

При этом министр отметил, что турецкий экспорт в Россию в турецких лирах вырос почти на 400%, а турецкий импорт из России в лирах вырос почти на 150%, в рублях - на 260%.