Эрдоган совершит визит в ОАЭ (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит визит в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) для участия в 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP28).

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом заявил Эрдоган во время выступления в Великом национальном собрании Турции.

Согласно информации, президент Турции проведет в ОАЭ переговоры по последним событиям в Газе.

"Наша гуманитарная помощь населению Газы продолжается. На сегодняшний день в сотрудничестве с Египтом мы отправили в аэропорт Аль-Ариш 12 самолетов и судно с материалами для оказания помощи. Сегодня отправляется наше второе судно со 1500 тоннами гуманитарной помощи. Мы работаем над эвакуацией раненых, в том числе больных раком и детей, в Турцию", - подчеркнул он.

Также президент Турции выразил удовлетворение гуманитарной паузой, достигнутой между Израилем и ХАМАС.

Отметим, что 22 ноября ХАМАС при посредничестве Египта и Катара объявил о соглашении с Израилем о четырехдневном гуманитарном прекращении огня в секторе Газа.

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