Перевооружение Армении Францией носит провокационный характер - Эрдоган (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - Перевооружение Армении Францией носит провокационный характер.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В интервью журналистам по возвращении из Греции он сказал, что Франция этими шагами только вредит Армении.

"Ранее Франция оказывала Армении большую поддержку. Какой результат они получили? Ноль результата. Франция была сопредседателем Минской группы. Результатов ее работы нет и теперь Франция, пользуясь ситуацией, снова провоцирует Армению. Что будет, если она отправит бронированную технику? Франция не добьётся никакого результата на Южном Кавказе. Азербайджан положил конец оккупации своих земель. Какой результат вы получите, отправив эти бронированные машины? Танки, пушки, боеприпасы, ранее отправленные в Армению, перешли в руки Азербайджана. Они просто обманывают Армению", - сказал Эрдоган.

Отметим, что 23 октября министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция помогла Армении улучшить свой потенциал противовоздушной обороны за счет продажи трех радаров GM 200 и будущих поставок зенитных ракет "Mistral". Он также отметил, что Франция поможет Армении в подготовке сухопутных сил обороны и поддержит усилия страны по реформированию и модернизации вооруженных сил.

Министры обороны Франции и Армении подписали соглашение о купле-продаже трех радаров GM 200 производства "Thales", а также меморандум о взаимопонимании относительно будущих поставок французских ЗРК малой дальности "Mistral".

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