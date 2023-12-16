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Турция завершила технические переговоры с США по закупке F-16

Турция Материалы 16 декабря 2023 19:47 (UTC +04:00)
Турция завершила технические переговоры с США по закупке F-16

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Турция и США завершили технические переговоры о продаже американских истребителей F-16 и модернизации уже имеющихся, заявил министр национальной обороны Турции, Яшар Гюлер, передает Trend.

Он отметил, что Турция следит за процессом закупки 40 единиц самолетов F-16 Block 70 и получением 79 комплектов для модернизации F-16. Гюлер выразил надежду на позитивные и конкретные шаги со стороны США по этому вопросу.

Он подчеркнул важность того, чтобы союзники не вводили друг против друга ограничительные меры и призвал к пониманию глобальной и региональной роли Турции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о позитивном отношении президента США Джо Байдена к продаже Турции истребителей F-16.

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