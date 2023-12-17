Хакан Фидан провел телефонный разговор с Блинкеном

БАКУ /Trend/ -Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом сообщили турецкие дипломатические источники, передает Trend.

Согласно информации, в ходе беседы были обсуждены региональные и глобальные вопросы, а также отношения между двумя странами. Сообщалось, что была подчеркнута важность действовать в соответствии с духом союзничества в американо-турецких отношениях, также обсуждался вопрос членства Швеции в НАТО, вопрос истребителей «F-16» и сотрудничества в сфере оборонной промышленности. .

В ходе переговоров также состоялся обмен мнениями по поводу сохраняющейся напряженности в отношениях между Израилем и Палестиной. Хакан Фидан подчеркнул важность того, чтобы сесть за стол переговоров, чтобы добиться полного прекращения огня в этом конфликте и достичь постоянного мира.