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Эрдоган заявил о готовности Турции возобновить стамбульский процесс по Украине

Турция Материалы 19 декабря 2023 01:16 (UTC +04:00)
Эрдоган заявил о готовности Турции возобновить стамбульский процесс по Украине

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Турция выражает готовность возобновить стамбульский процесс по урегулированию ситуации на Украине. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об этом после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в ходе официального визита в Будапешт, передает Trend.

Он подчеркнул, что решение кризиса в Газе и конфликта на Украине может быть достигнуто только мирными средствами, поддерживая единение в этом вопросе с Виктором Орбаном.

"Мы согласны с Орбаном, что вопросы в Палестине и на Украине не могут быть решены военными средствами", - отметил Эрдоган.

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