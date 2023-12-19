Эрдоган заявил о готовности Турции возобновить стамбульский процесс по Украине

БАКУ /Trend/ - Турция выражает готовность возобновить стамбульский процесс по урегулированию ситуации на Украине. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об этом после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в ходе официального визита в Будапешт, передает Trend.

Он подчеркнул, что решение кризиса в Газе и конфликта на Украине может быть достигнуто только мирными средствами, поддерживая единение в этом вопросе с Виктором Орбаном.

"Мы согласны с Орбаном, что вопросы в Палестине и на Украине не могут быть решены военными средствами", - отметил Эрдоган.